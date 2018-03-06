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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30329 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45139 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49693 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100046 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89539 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103351 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110353 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Ребенок провалился в трехметровую яму со снегом в Кировоградской области

Ребенок провалился в трехметровую яму со снегом в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 11957 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 марта. УНН. В Кировоградской области работники полиции спасли 9-летнего мальчика, который провалился под снег в яму для хранения овощей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель полиции области Сергей Кондрашенко, передает УНН.

Согласно информации, происшествие случилось в Новоархангельском районе. Мальчик отправился кататься на санках. На заснеженном городе он провалился в трехметровую яму для хранения овощей, из которой самостоятельно выбраться не смог. Ребенок начал звать на помощь, но из-за значительного расстояния от домов, его никто не услышал.

Не дождавшись внука с прогулки, на поиски Дениса отправилась бабушка. Что-то узнать о ребенке от односельчан не смогла, поэтому вызвала полицейских.

На место прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, работники других подразделений. Осматривая территорию, разглядели на снегу детский след. Ориентируясь по нему, полицейские пришли к пропасти, из которой было слышно крик о помощи. Услышав голоса людей, Денис начал изо всех сил звать к себе спасителей. Правоохранители самостоятельно достали ребенка, укутали в полицейский бушлат, отправили его домой.

Напомним, спасатели Харьковской области освободили с 20-метрового снежного завала 12-летнюю девушку.

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