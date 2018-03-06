Ребенок провалился в трехметровую яму со снегом в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 марта. УНН. В Кировоградской области работники полиции спасли 9-летнего мальчика, который провалился под снег в яму для хранения овощей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель полиции области Сергей Кондрашенко, передает УНН.
Согласно информации, происшествие случилось в Новоархангельском районе. Мальчик отправился кататься на санках. На заснеженном городе он провалился в трехметровую яму для хранения овощей, из которой самостоятельно выбраться не смог. Ребенок начал звать на помощь, но из-за значительного расстояния от домов, его никто не услышал.
Не дождавшись внука с прогулки, на поиски Дениса отправилась бабушка. Что-то узнать о ребенке от односельчан не смогла, поэтому вызвала полицейских.
На место прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, работники других подразделений. Осматривая территорию, разглядели на снегу детский след. Ориентируясь по нему, полицейские пришли к пропасти, из которой было слышно крик о помощи. Услышав голоса людей, Денис начал изо всех сил звать к себе спасителей. Правоохранители самостоятельно достали ребенка, укутали в полицейский бушлат, отправили его домой.
Напомним, спасатели Харьковской области освободили с 20-метрового снежного завала 12-летнюю девушку.