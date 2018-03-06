Дитина провалилась у триметрову яму зі снігом на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, подія трапилася у Новоархангельському районі. Хлопчик вирушив кататися на санчатах. На засніженому городі він провалився у триметрову яму для зберігання овочів, з якої самостійно вибратися не зміг. Малий почав кликати на допомогу, але через значну відстань від будинків, його ніхто не почув.

Не дочекавшись онука з прогулянки, на пошуки Дениса вирушила бабуся. Щось дізнатися про дитину від односельців не змогла, тому викликала поліцейських.

На місце прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, працівники інших підрозділів. Оглядаючи територію, розгледіли на снігу дитячий слід. Орієнтуючись по ньому, поліцейські дійшли до прірви, з якої було чутно крик про допомогу. Почувши голоси людей, Денис почав щосили кликати до себе рятівників. Правоохоронці самостійно дістали малого, закутали в поліцейський бушлат, доправили його додому.

Нагадаємо, рятувальники Харківщини визволили із 20-метрового снігового завалу 12-річну дівчину.