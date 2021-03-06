“Диснейленд” в Калифорнии возобновляет работу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. “Диснейленд” и другие тематические парки “Walt Disney Co” в Калифорнии смогут ограничено работать с 1 апреля после почти годичного перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Емкость работы парка будет ограничена между 15% и 35%. У посетителей требовать маски и другие меры безопасности. Добавляют, что парки сначала будут открыты только для жителей штата.
Открытые стадионы и парки с баллами также откроются с уменьшенной мощностью, начиная с 1 апреля.
Кен Потрок, президент курорта Диснейленд, заявил в своем заявлении, что решение означает "возвращение тысяч людей к работе и большая помощь соседним компаниям и всей нашей общине".
Напомним
Центр развлечений Disney World в американском штате Флорида снова открыл свои двери для посетителей после 4 месяцев простоя.