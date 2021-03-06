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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55533 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76549 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110907 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146378 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196345 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193773 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280219 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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“Диснейленд” в Калифорнии возобновляет работу

“Диснейленд” в Калифорнии возобновляет работу

Киев  •  УНН

 • 49996 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. “Диснейленд” и другие тематические парки “Walt Disney Co” в Калифорнии смогут ограничено работать с 1 апреля после почти годичного перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Емкость работы парка будет ограничена между 15% и 35%. У посетителей требовать маски и другие меры безопасности. Добавляют, что парки сначала будут открыты только для жителей штата.

Открытые стадионы и парки с баллами также откроются с уменьшенной мощностью, начиная с 1 апреля.

Кен Потрок, президент курорта Диснейленд, заявил в своем заявлении, что решение означает "возвращение тысяч людей к работе и большая помощь соседним компаниям и всей нашей общине".

Напомним

Центр развлечений Disney World в американском штате Флорида снова открыл свои двери для посетителей после 4 месяцев простоя.

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