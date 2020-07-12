Пандемія: у Флориді для відвідувачів знову відкрився Disney World
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Центр розваг Disney World в американському штаті Флорида знову відчинив свої двері для відвідувачів після 4 місяців простою, обумовленого пандемією, пише УНН із посиланням на NYT.
“Сьогоднішній ранок знаменує собою чергову віху в поетапному відновленні роботи Walt Disney World Resort, так як тематичні парки „Чарівне королівство“ та „Королівство тварин“ вітають гостей вперше за кілька місяців”, — йдеться в заяві центру розваг. “Наші актори з нетерпінням чекали цього моменту і вже готові почати творити дива починаючи з сьогодні”.
Зазначається, що на кількість відвідувачів встановлені обмеження. Гості центру розваг зобов’язані носити маски та дотримуватися правил соціального дистанціювання.
За останні 2 тижні у Флориді було виявлено близько 109 тис. нових заражень — більше ніж в будь-якому іншому штаті.
Нагадаємо, у травні Шанхайський Disneyland відновив свою роботу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Квартал червоних ліхтарів у Амстердамі відновлює роботу