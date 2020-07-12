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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 38421 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119324 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122376 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119156 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102973 просмотра

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Пандемия: во Флориде для посетителей вновь открылся Disney World

Пандемия: во Флориде для посетителей вновь открылся Disney World

Киев  •  УНН

 • 11800 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Центр развлечений Disney World в американском штате Флорида снова открыл свои двери для посетителей после 4 месяцев простоя, обусловленного пандемией, пишет УНН со ссылкой на NYT.

“Сегодняшнее утро знаменует собой очередную веху в поэтапном восстановлении работы Walt Disney World Resort, так как тематические парки „Волшебное королевство“ и „Королевство животных“ приветствуют гостей впервые за несколько месяцев”, — говорится в заявлении центра развлечений. “Наши актеры с нетерпением ждали этого момента и уже готовы начать творить чудеса начиная с сегодня”.

Отмечается, что на количество посетителей установлены ограничения. Гости центра развлечений обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

За последние 2 недели во Флориде было обнаружено около 109 тыс. новых заражений — больше, чем в любом другом штате.

Напомним, в мае Шанхайский Disneyland возобновил свою работу.

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