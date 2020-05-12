У Шанхаї відновив роботу Disneyland
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Парк розваг Disneyland у Шанхаї 11 травня відновив свою роботу після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу. Однак парк поки продає лімітоване число квитків. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.
"У понеділок один з 14 закритих тематичних парків компанії Walt Disney, Shanghai Disneyland, знову відкрився для відвідувачів на обмеженій основі", - пишуть у виданні.
Так, китайський уряд встановив обмежену пропускну здатність в парку до 24 тисяч чоловік на добу, що складає менше однієї третини від його здатності до спалаху.
Кількість проданих квитків скоротили, щоб співробітники встигали вимірювати температуру відвідувачам на вході. Однак зменшення числа людей в парку веде і до зниження продажів сувенірних продуктів парку.
Також всі відвідувачі зобов'язані дотримуватися заходів санітарного контролю, зберігати дистанцію мінімум 1 м при знаходженні на території парку і носити захисні маски.
Відзначимо, що шанхайський Disneyland став першим в світі, що відновив роботу після закриття через спалах коронавірусу. У березні в парку розваг були відкриті деякі супутні об'єкти, однак сам парк залишався закритим.
Нагадаємо, що в Китаї 10 травня COVID-19 виявили у місті Ухань, де заражень не фіксували з 3 квітня.