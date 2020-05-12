В Шанхае возобновил работу Disneyland
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Парк развлечений Disneyland в Шанхае 11 мая возобновил свою работу после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Однако парк пока продает лимитированное число билетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
"В понедельник один из 14 закрытых тематических парков компании Walt Disney, Shanghai Disneyland, вновь открылся для посетителей на ограниченной основе", - пишут в издании.
Так, китайское правительство установило ограниченную пропускную способность в парке до 24 тысяч человек в сутки, что составляет менее одной трети от его способности до вспышки.
Количество проданных билетов сократили, чтобы сотрудники успевали измерять температуру посетителям на входе. Однако уменьшение числа людей в парке ведет и к снижению продаж сувенирных продуктов парка.
Также все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию минимум 1 м при нахождении на территории парка и носить защитные маски.
Отметим, что шанхайский Disneyland стал первым в мире, который возобновил работу после закрытия из-за вспышки коронавируса. В марте в парке развлечений были открыты некоторые сопутствующие объекты, однако сам парк оставался закрытым.
Напомним, что в Китае 10 мая COVID-19 обнаружили в городе Ухань, где заражений не фиксировали с 3 апреля.