“Діснейленд” у Каліфорнії відновлює роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. “Діснейленд” та інші тематичні парки “Walt Disney Co” у Каліфорнії матимуть можливість обмежено працювати з 1 квітня після майже річної перерви через пандемію коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ємність роботи парку буде обмежена між 15% і 35%. У відвідувачів вимагатимуть маски та інші заходи безпеки. Додають, що парки спочатку будуть відкриті лише для жителів штату.
Відкриті стадіони та парки з балами також відкриються із зменшеною потужністю, починаючи з 1 квітня.
Кен Потрок, президент курорту Діснейленд, заявив у своїй заяві, що рішення означає “повернення тисяч людей до роботи і велика допомога сусіднім компаніям і всій нашій громаді”.
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