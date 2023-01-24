Дискуссии о танках нужно завершать решениями - Зеленский

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"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, или десяти, или пятнадцати танках. Потребность больше. Мы ежедневно делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит. И я благодарю каждого и каждую, кто нас в этом поддерживает. Однако дискуссии нужно завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов", - сказал он.

Зеленский добавил, что необходимое количество танков у союзников есть.

"Когда будет необходимый вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", - отметил он.

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