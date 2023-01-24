Німеччина відправить танки Leopard до України. Шольц ухвалив рішення - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення щодо передачі бойових танків Leopard 2 в Україну, передає УНН з посиланням на Der Spiegel.
Цитата
"Після багатомісячних суперечок канцлер Шольц ухвалив рішення про передачу бойових танків в Україну", - пише видання.
Додамо
За інформацією Der Spiegel, йдеться щонайменше про одну роту Leopard 2A6.
Крім того, Федеральний уряд Німеччини хоче надати дозвіл на експорт таких танків, які належать іншим державам, таким як Польща.
Раніше газета Wall Street Journal повідомила у вівторок вдень, що Сполучені Штати розглядають можливість постачання значної кількості основних бойових танків Abrams. Франція також розглядає можливість поставок бойових танків в Україну.
Рішенню Німеччини, мабуть, передували інтенсивні консультації протягом кількох днів із союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди підкреслював, що він хотів постачати бойові танки тільки спільно з іншими країнами, такими як США.