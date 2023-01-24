Германия отправит танки Leopard в Украину. Шольц принял решение - СМИ

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"После многомесячных споров канцлер Шольц принял решение о поставках боевых танков в Украину", - пишет издание.

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По информации Der Spiegel, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

Кроме того, Федеральное правительство Германии хочет предоставить разрешение на экспорт таких танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила во вторник днем, что Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки значительного количества основных боевых танков Abrams. Франция также рассматривает возможность поставок боевых танков в Украину.

Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне. Шольц всегда подчеркивал, что он хотел поставлять боевые танки только совместно с другими странами, такими как США.