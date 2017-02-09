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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дискуссии на Мюнхенской конференции будут касаться вопросов построения безопасности в мире - глава МИД

Киев • УНН

 • 9304 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Большинство дискуссий на нынешней Мюнхенской конференции будут касаться вопросов построения эффективной логики безопасности в Европе и мире. Об этом во время брифинга сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

Дискуссии на Мюнхенской конференции будут касаться вопросов построения безопасности в мире - глава МИД

"Мюнхенская конференция в этом году будет очень важной, поскольку у всех есть ощущение, что многие элементы системы безопасности, архитектуры безопасности на сегодня не работают. Большинство дискуссий, которые будут во время Мюнхенской конференции, я, кстати, вчера разговаривал с ее организатором, В.Ишенгером, будут посвящены именно сфере безопасностной проблематики, и настрой тех, кто будет участвовать, а уровень будет достаточно высоким, именно понять, каким образом построить эффективную логику безопасности в Европе и мире. То есть, дискуссии будут очень серьезными", - отметил он.

Как сообщал УНН, встреча в "нормандском формате" в рамках G20 позволит проинформировать глав МИД о ситуации в Украине.

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