Дискуссии на Мюнхенской конференции будут касаться вопросов построения безопасности в мире - глава МИД

"Мюнхенская конференция в этом году будет очень важной, поскольку у всех есть ощущение, что многие элементы системы безопасности, архитектуры безопасности на сегодня не работают. Большинство дискуссий, которые будут во время Мюнхенской конференции, я, кстати, вчера разговаривал с ее организатором, В.Ишенгером, будут посвящены именно сфере безопасностной проблематики, и настрой тех, кто будет участвовать, а уровень будет достаточно высоким, именно понять, каким образом построить эффективную логику безопасности в Европе и мире. То есть, дискуссии будут очень серьезными", - отметил он.

Как сообщал УНН, встреча в "нормандском формате" в рамках G20 позволит проинформировать глав МИД о ситуации в Украине.