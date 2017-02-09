Дискусії на Мюнхенській конференції стосуватимуться питать побудови безпеки у світі — голова МЗС

“Мюнхенська конференція цього року буде дуже важливою, оскільки у всіх є відчуття, що багато елементів системи безпеки, архітектури безпеки на сьогодні не працюють. Більшість дискусій, які будуть під час Мюнхенської конференції, я, до речі, вчора розмовляв з її організатором, В.Ішенгером, будуть присвячені саме безпековій проблематиці, і налаштованість тих, хто буде брати участь, а рівень буде достатньо високим, саме зрозуміти, яким чином побудувати ефективну логіку безпеки в Європі та світі. Тобто, дискусії будуть дуже серйозними”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, зустріч у “нормандському форматі” в рамках G20 дозволить поінформувати голів МЗС про ситуацію в Україні.