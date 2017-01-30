Директору колбасного цеха в Николаевской области подбросили поминальный венок и гранату

Сегодня, 30 января, в 8:00 в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что на территории своего домовладения он обнаружил опасный предмет, похожий на взрывное устройство. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили поминальный венок, к которому клейкой лентой была примотана граната с чекой.

Эксперты взрывотехнического отдела ГУ НП в Николаевской области, осмотрев взрывчатку, сделали вывод о том, что обнаружена граната РГД-5 является учебной и угрозы окружающим не представляет. Для проведения исследований найденые во дворе заявителя предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.1 ст.129 УК Украины (угроза убийством), что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления, и свидетели происшествия.

Как стало известно УНН из собственных источников, человек, которому подбросили гранату является известным в городе хозяином цеха по производству мясных изделий.