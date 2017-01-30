Директору ковбасного цеху на Миколаївщині підкинули поминальний вінок та гранату
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Миколаївському підприємцю у двір будинку підкинули гранату та поминальний вінок. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Сьогодні, 30 січня, о 8:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на території свого домоволодіння він виявив небезпечний предмет, схожий на вибуховий пристрій. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили поминальний вінок, до якого клейкою стрічкою була примотана граната із чекою.
Експерти вибухотехнічного відділу ГУ НП в Миколаївській області, оглянувши вибухівку, зробили висновок про те, що виявлена граната РГД-5 є учбовою та загрози оточуючим не становить. Для проведення досліджень знайдені на подвір’ї заявника предмети були вилучені та направлені на експертизу.
Слідчим відділенням Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст.129 КК України (погроза вбивством), що карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного злочину, та свідки події.
Як стало відомо УНН з власних джерел, чоловік, якому підкинули гранату є відомим в місті господарем цеху з виробництва м’ясних виробів.