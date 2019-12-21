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Директора ГП "Безпека" подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях на "оборонке"

Директора ГП "Безпека" подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях на "оборонке"

Киев  •  УНН

 • 19124 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Директору госпредприятия "Безпека" Владиславу Глазунову сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ с участием работников СБУ сообщено о подозрении директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации"(Украинский центр "Безпека") в государственной измене и завладении чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что в 2018 году директор по предварительному сговору группой лиц, а именно заместителя Министра экономического развития и торговли Украины и иностранного гражданина, на выполнение государственного оборонного заказа, заранее осознавая отсутствие перспективы его выполнения, заключил контракт с фиктивным предприятием-нерезидентом на поставку оборудования для изготовления боеприпасов для нужд украинской армии - полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИЛ.

"В дальнейшем руководитель госпредприятия на выполнение государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между указанной иностранной компанией и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в мае на счета иностранной компании была перечислена предоплата в сумме 217, 27 млн гривен.

"Однако на сегодняшний день условия контракта со стороны иностранной компании так и не были выполнены. Как следствие, нанесен ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также нанесенный ущерб государственному бюджету в размере 217, 27 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также, пока директору предприятия инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), которые заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном его совершении), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству , иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины), ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) УК Украины.

Отметим, что директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов.

Напомним, руководство госпредприятия уличили в хищении средств на ремонт военных самолетов.

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