Директора ДП "Безпека" підозрюють у держзраді та мільйонних зловживаннях на "оборонці"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Директору держпідприємства "Безпека" Владиславу Глазунову повідомлено про підозру у мільйонних зловживаннях та державній зраді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ за участі працівників СБУ повідомлено про підозру директору державного підприємства "Український науково–технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (Український центр "Безпека") у державній зраді та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем", - йдеться у повідомленні.
Так, слідством встановлено, що у 2018 році директор за попередньою змовою групою осіб, а саме заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України та іноземного громадянина, на виконання державного оборонного замовлення, заздалегідь усвідомлюючи відсутність перспективи його виконання, уклав контракт із фіктивним підприємством-нерезидентом на поставку обладнання для виготовлення боєприпасів для потреб української армії - напівавтоматизованої лінії з виробництва корпусу з ведучим пояском снаряду калібрів 152/155 мм з комплексом ЗІП.
"У подальшому керівник держпідприємства на виконання державного оборонного замовлення забезпечив укладення контракту між вказаною іноземною компанією та Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" на виготовлення та поставку в Україну спеціалізованої продукції", - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що у травні на рахунки іноземної компанії була перерахована передоплата у сумі 217,27 млн гривень.
"Проте на сьогоднішній день умови контракту з боку іноземної компанії так і не були виконані. Як наслідок, завдано шкоду обороноздатності та державній безпеці України, а також завдані збитки державному бюджету у розмірі 217,27 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Також, наразі директору підприємства інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення), ч. 1 ст. 111(державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) КК України.
Зазначимо, що директором ДП "Український центр "Безпека" є Владислав Глазунов.
Нагадаємо, керівництво держпідприємства викрили в розкраданні коштів на ремонт військових літаків.