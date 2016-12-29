Директор Ровенского ЦПАУ стал заместителем городского председателя Ровно

До его полномочий будет входить сфера градостроительства и архитектуры.

В выступлении В.Герман отметил, что одна из его главных задач - навести порядок с МАФами. Депутаты также выразили аналогичное пожелание - очистить город от незаконных киосков.

Как сообщал УНН, городской совет Ровно официально запретила ввоз львовского мусора .