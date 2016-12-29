Директор рівненського ЦНАПу став заступником міського голови Рівного

До його повноважень входитиме сфера містобудування та архітектури.

У виступі В.Герман зазначив, що одне з його головних завдань — навести лад із МАФами. Депутати також висловили аналогічне побажання - очистити місто від незаконних кіосків.

Як повідомляв УНН, міська рада Рівного офіційно заборонила ввезення львівського сміття.