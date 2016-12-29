Директор рівненського ЦНАПу став заступником міського голови Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Директор рівненського Центру адміністративних послуг Віталій Герман призначений заступником міського голови Рівного. За це на сесії міськради проголосували 34 депутати, передає кореспондент УНН.
До його повноважень входитиме сфера містобудування та архітектури.
У виступі В.Герман зазначив, що одне з його головних завдань — навести лад із МАФами. Депутати також висловили аналогічне побажання - очистити місто від незаконних кіосків.
Як повідомляв УНН, міська рада Рівного офіційно заборонила ввезення львівського сміття.