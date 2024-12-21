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Директор одесского зоопарка о ликвидации леопарда, напавшего на сотрудника: пытались его усыпить

Директор одесского зоопарка о ликвидации леопарда, напавшего на сотрудника: пытались его усыпить

Киев  •  УНН

 • 5910 просмотра

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В зоопарке Одессы леопард напал на сотрудника, нанеся множественные ранения. Попытки усыпить животное оказались неудачными, из-за чего полиция была вынуждена его ликвидировать для предотвращения угрозы жизни людей.

Леопарда, который напал на сотрудника в одесском зоопарке, пытались усыпить, однако безрезультатно. Животное оказалось за пределами вольера, поэтому полиция ликвидировала леопарда. Об этом заявил директор зоопарка Игорь Беляков, и добавил, что другого выхода из этой ситуации не было, передает УНН.

"Нашего рабочего по уходу за животными Сергея ранил леопард. Это произошло по причине нарушений техники безопасности нашим рабочим. Сейчас человек находится в больнице. Так случилось, что леопард оказался за пределами вольера на территории зоопарка. Наши попытки его усыпить, все наши попытки результата не дали. Возникла ситуация, когда леопард мог в любую секунду оказаться за пределами зоопарка. Это представляло чрезвычайно большую угрозу для жизни и здоровья людей", - рассказал Беляков.

Поэтому, по его словам, полиция ликвидировала леопарда.

"Другого выхода из этой ситуации не было, поскольку могли пострадать люди", - добавил Беляков.

По его словам, раненый сотрудник доставлен в городскую больницу с множественными ранами головы, шеи, конечностей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Дополнение

В Одессе в зоопарке леопард напал на сотрудника. Полицейские использовать оружие и обезвредить животное.

Объясняя причину ликвидации животного в полиции заявили, что прибыв на место, полицейские обнаружили в вольере с леопардом еще одного работника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке. Поэтому, чтобы спасти жизни людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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