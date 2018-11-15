Директор группы East Europe Petroleum прокомментировала скандал с документами на получение спецразрешений на добычу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Директор группы East Europe Petroleum (EEP) Мария Мартыненко утверждает, что документы, поданные компанией в Госгеонедра, имеют схожесть с документами других компаний, так как их готовила консалтинговая компания. Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua, передает УНН.
По словам Мартыненко, адаптацию обоснования для ДГС готовила консалтинговая компания. "Ранее я говорила, о привлечении аутсорса. Их задача привести документы в соответствие с требованиями закона, так как в случае с EEP даже незначительные отклонения или ошибки могут стоить отказа в принятии документов со стороны ДГС", - говорит Мартыненко.
При этом, директор группы EEP отрицает обвинения журналистов в том, что компания использует фиктивный адрес, заявляя о том, что он достался компании от предыдущих собственников.
"Фиктивный адрес - это адрес, по которому связь с компанией отсутствует или, очевидно, невозможна. Наш адрес используется для официальной переписки, на него оформлялись спецразрешения, налоговая регистрация. Офис с таким юридическим адресом, помещением и всем необходимым офисным оборудованием нам достался в наследство. Насколько я знаю, он не изменен с первого дня существования", - сказала Мартыненко.
Директор группы EEP сообщила, что размещение офиса в Полтаве выгодно, учитывая территориальное размещение технологических ресурсов. "Мы с вами общаемся в Полтаве по той причине, что именно здесь находится центр интересов, площади и производственные мощности", - отметила она.
Ранее журналисты опубликовали документы EEP на получение специальных разрешений на разработку месторождений, поданные в Госгеонедра. Документы EEP были заполнены почерком, схожим с документами других компаний, и даже имели одинаковые ошибки.