Директор групи East Europe Petroleum прокоментувала скандал з документами на отримання спецдозволів на видобуток
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Директор групи East Europe Petroleum (EEP) Марія Мартиненко стверджує, що документи, подані компанією в Держгеонадра, мають схожість з документами інших підприємств, так як їх готувала консалтингова компанія. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню LB.ua, передає УНН.
За словами Мартиненка, адаптацію обґрунтування для ДГС готувала консалтингова компанія. "Раніше я говорила, про притягнення аутсорс. Їх завдання привести документи у відповідність до вимог закону, так як у випадку з EEP навіть незначні відхилення або помилки можуть коштувати відмови в прийнятті документів з боку ДГС", - говорить Мартиненко.
При цьому, директор групи EEP заперечує звинувачення журналістів у тому, що компанія використовує фіктивну адресу, заявляючи про те, що він дістався компанії від попередніх власників.
"Фіктивний адреса - це адреса, за якою зв'язок з компанією відсутня або, очевидно, неможлива. Наша адреса використовується для офіційного листування, на нього оформлялися спецдозволу, податкова реєстрація. Офіс з такою юридичною адресою, приміщенням і всім необхідним офісним обладнанням нам дістався у спадок . Наскільки я знаю, він не змінений з першого дня існування ", - сказала Мартиненко.
Директор групи EEP повідомила, що розміщення офісу в Полтаві вигідно, враховуючи територіальне розміщення технологічних ресурсів. "Ми з вами спілкуємося в Полтаві з тієї причини, що саме тут знаходиться центр інтересів, площі і виробничі потужності", - зазначила вона.
Раніше журналісти опублікували документи EEP на отримання спеціальних дозволів на розробку родовищ, подані в Держгеонадра. Документи EEP були заповнені почерком, схожим з документами інших підприємств, і навіть мали однакові помилки.