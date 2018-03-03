Директор госпредприятия требовал 140 тыс. грн за разрешение на АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Житомире за вымогательство 140 тыс. грн взятки за разрешение на работу АЗС разоблачены директор одного из государственных предприятий и бывший милиционер. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"В Житомире разоблачен директор государственного предприятия и его сообщник экс-милиционер, которые требовали и получили взятку в 140 тыс грн за разрешительные документы для функционирования АЗС", - написал Лысенко.
Во время досудебного расследования установлено, что директор государственного предприятия требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду на сумму 140 тыс грн для оформления разрешительных документов для надлежащего функционирования газовой автозаправочной станции, в г. Новоград-Волынский. Это в то время, когда официальная стоимость оговоренных услуг предприятия составляет почти вчетверо меньше - около 30 тыс грн.
В ходе проведения негласных следственных действий в конце декабря прошлого года установлено, что чиновник, привлекая посредника, бывшего работника правоохранительного органа, получил первую часть неправомерной выгоды в размере 70 тыс грн. Остальную сумму, по его указанию, предприниматель должен передать после получения необходимых документов.
"2 марта прокуратура Житомирской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в области обоих - директора и его сообщника - задержаны в Житомире, в помещении государственного предприятия после того, как предприниматель передал посреднику вторую часть неправомерной выгоды в размере 46 тыс грн (посредник вернул предпринимателю 24 тыс грн как потрачены на проплату официальных документов)", - отметил Лысенко.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Напомним. в Киеве при получении 3 тыс. долл взятки задержан проректора "Международной академии экологии и медицины".