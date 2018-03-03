Директор держпідприємства вимагав 140 тис. грн за дозвіл на АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Житомирі за вимагання 140 тис. грн хабара за дозвіл на роботу АЗС викрито директора одного із державних підприємств і колишнього правоохоронця. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“У Житомирі викрито директора державного підприємства та його спільника екс-правоохоронця, які вимагали і одержали хабар у 140 тис грн за дозвільні документи для функціонування АЗС”, — написав Лисенко.
Під час досудового розслідування установлено, що директор державного підприємства вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду на суму 140 тис грн задля оформлення дозвільних документів для належного функціонування газової автозаправної станції, що в м. Новоград-Волинський. Це у той час, коли офіційна вартість обумовлених послуг підприємства становить майже вчетверо менше — близько 30 тис грн.
У ході проведення негласних слідчих дій наприкінці грудня минулого року встановлено, що посадовець, залучивши посередника, колишнього працівника правоохоронного органу, одержав першу частину неправомірної вигоди на суму 70 тис грн. Решту суми, за його вказівкою, підприємець повинен передати після одержання необхідних документів.
“2 березня прокуратура Житомирської області спільно із співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в області обох — директора та його спільника — затримано у Житомирі, у приміщенні державного підприємства після того, як підприємець передав посереднику другу частину неправомірної вигоди на суму 46 тис грн (посередник повернув підприємцю 24 тис грн як витрачені на проплату офіційних документів)”, — зазначив Лисенко.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії.
Нагадаємо. у Києві при отриманні 3 тис. дол хабара затримано проректора “Міжнародної академії екології та медицини”.