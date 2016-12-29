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Дипломатические отношения Украины и США за 25 лет в фотографиях

Дипломатические отношения Украины и США за 25 лет в фотографиях

Киев • УНН

 • 37450 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. К 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и США посольство Спролучених Штатов обнародовало 25 фотографий, на которых запечатлены яркие моменты двусторонних отношений между странами, передает УНН.

В частности, на первой архивной фотографии изображен момент размещения государственного символа Штатов на фасаде первого здания Посольства США в Киеве, а также поднятия первым послом США в Украине Романом Попадюком официального флага над посольством.

На другом фото - Президент США Билл Клинтон в Киеве во время своего официального визита в Украину в 2000 году.

Третье фото было сделано во время мониторинга выборов в Украине 2002 года, во время которого присутствовали Посол США в Украине Карлос Паскуаль и бывшая заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине, а ныне посол США Мари Йованович.

Также на снимках присутствует государственный секретарь США Мадлен Олбрайт во время своего официального визита в Украину в 2003 году.

Пятое фото, сделанное в Вашингтоне в 1992 году, демонстрирует подписания двустороннего межправительственного соглашения Президентом США Джорджем Бушем и Президентом Украины Леонидом Кравчуком о создании Корпуса Мира США в Украине.

На следующей фотографии - сенаторы США Ричард Лугар (республиканец, штат Индиана) и Барак Обама (демократ, штат Иллинойс) у Мемориала в Бабьем Яру в Киеве во время своего официального визита в Украину в 2005 году.

На этом фото зафиксирована встреча госсекретаря США Хиллари Клинтон со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" в 2010 году.

На фотографии - Президент Украины Виктор Ющенко приветствует Президента США Джоджа Буша в Киеве в 2008 году.

А здесь сенатор США Джон Маккейн во время концерта группы Океан Ельзи на Евромайдане в Киеве в 2013 году.

Десятая фотография изображает визит в 2015 году до Киева Саманты Пауэр, Посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, где она отдает дань погибшим во время революции достоинства.

На следующем фото зафиксировано, как Посол США Джон Теффт открывает мемориальную доску на здании бывшего Консульства США в Одессе в 2013 году.

На этой фотографии изображены американо-украинские военные учения "Си Бриз" в Одессе 2015 году в рамках ежегодных масштабных объединенных тренировок, проводимых в акватории Черного моря.

На этом фото, датированном 2010 годом, Бобби Макферрин, известный американский джазовый вокалист и дирижер, слушает игру на бандуре в исполнении известного украинского бандуриста Романа Гринькова.

А на этой фотографии зафиксировано, как европейское командование армии США обновляет детский сад в Старычах, Львовская область, в 2013 году.

На снимке - Анжела Хаклес, американская профессиональная футболистка-полузащитница, член национальной сборной по женскому футболу США, вместе с Флэт Стэнли посещает стадион "Шахтер" в Донецке в рамках программы SportsUnited в 2013 году.

Здесь сфотографировано, как американская фолк-группа "Tumbling Bones" с Портленда выступает на фестивале "Дни Америки в Виннице" 2015 года, в рамках программы культурного обмена "Американская музыка за рубежом".

На этой фотографии вице-президент США Джо Байден выступает с речью в Верховной Раде Украины, Киев 2015 года.

На другой, датированной 2014 годом, Посол США Джеффри Пайетт вместе с представителями Посольства США на Майдане Независимости в столице Украины.

А здесь Посол США Джон Теффт участвует в церемонии передачи оборудования Государственной пограничной службе Украины в Киеве 2012 года.

На фотографии запечатлено, как США предоставляют Украине партию бронеавтомобилей "Хамви" (HMMWV) в рамках военной помощи Украине в 2015 году.

А на этой - госсекретарь США Джон Керри приветствует представителей патрульной полиции Киева в 2016 году.

На другой - Посол США Джеффри Пайетт участвует в "Наибольшему уроке английского языка" (инициатива побить мировой рекорд Гиннеса по проведению крупнейшего за все время урока английского языка) во время фестиваля "Дни Америки в Львове" в 2016 году.

На фотографии 2016 года изображены тренировки украинских военных сил специальных операций в рамках военной помощи США Украине.

А здесь координатор Государственного департамента США по делам помощи Европе и Евразии Алина Романовская посещает в этом году Чернобыльскую АЭС, чтобы ознакомиться с ходом работ по приведению объекта до экологически безопасного и надежного состояния.

На последнем нынешнем фото подборки зафиксировано, как Посол США в Украине Мари Йованович осуществляет визит в Харьков на ПАО "Турбоатом", одно из крупнейших предприятий мира по проектированию и производству турбин для электростанций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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