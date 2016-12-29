Дипломатичні відносини України і США за 25 років у фотографіях
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. До 25-ліття встановлення дипломатичних відносин між Україною і США посольство Спролучених Штатів оприлюднило 25 фотографій, на яких відображено яскраві моменти двосторонніх взаємин між країнами, передає УНН.
Зокрема, на першій архівній світлині зображено момент розміщення державного символу Штатів на фасаді першої будівлі Посольства США в Києві, а також підняття першим послом США в Україні Романом Попадюком офіційного прапора над Посольством.
На іншому фото – Президент США Білл Клінтон у Києві під час свого офіційного візиту до України у 2000 році.
Третє фото було зроблене під час моніторингу виборів в Україні 2002 року, під час якого були присутні Посол США в Україні Карлос Паскуаль і колишня заступниця голови місії ОБСЄ в Україні, а нині посол США Марі Йованович.
Також на знімках присутня державний секретар США Мадлен Олбрайт під час свого офіційного візиту до України у 2003 році.
П’яте фото, зроблене у Вашингтоні 1992 року, демонструє підписання двосторонньої міжурядової угоди Президентом США Джорджем Бушем та Президентом України Леонідом Кравчуком щодо започаткування Корпусу Миру США в Україні.
На наступній світлині – сенатори США Річард Лугар (республіканець, штат Індіана) і Барак Обама (демократ, штат Іллінойс) біля Меморіалу в Бабиному Яру в Києві під час свого офіційного візиту в Україну в 2005 році.
А на цьому фото зафіксована зустріч державного секретаря США Хілларі Клінтон зі студентами Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” у 2010 році.
На фотографії - Президент України Віктор Ющенко вітає Президента США Джоджа Буша у Києві у 2008 році.
А тут сенатор США Джон Маккейн під час концерту гурту Океан Ельзи на Євромайдані у Києві у 2013 році.
Десята світлина зображує візит 2015 року до Києва Саманти Пауер, Посла Сполучених Штатів в Організації Об’єднаних Націй, де вона віддає шану загиблим під час Революції гідності.
На наступному фото зафіксовано, як Посол США Джон Теффт відкриває меморіальну дошку на будівлі колишнього Консульства США в Одесі 2013 року.
На цій світлині зображено американо-українські військові навчання “Сі Бріз” в Одесі 2015 року в рамках щорічних масштабних об’єднаних тренувань, що проводяться в акваторії Чорного моря.
А на цьому фото, датованому 2010 роком, Боббі Макферрін, відомий американський джазовий вокаліст і диригент, слухає гру на бандурі у виконанні відомого українського бандуриста Романа Гриньківа.
А на цій світлині зафіксовано, як європейське командування армії США оновлює дитячий садочок у Старичах, Львівська область, у 2013 році.
На знімку - Анжела Хаклес, американська професійна футболістка-півзахисниця, член національної збірної з жіночого футболу США, разом із Флет Стенлі відвідує стадіон “Шахтар” в Донецьку в рамках програми SportsUnited у 2013 році.
Тут сфотографовано, як американський фолк-гурт “Tumbling Bones” із Портленду виступає на фестивалі “Дні Америки у Вінниці” 2015 року, в рамках програми культурного обміну “Американська музика за кордоном”.
На цій світлині віце-президент США Джо Байден виступає з промовою у Верховній Раді України, Київ 2015 року.
На іншій, датованій 2014 роком, Посол США Джеффрі Пайєтт разом із представниками Посольства США на Майдані Незалежності у столиці України.
А тут Посол США Джон Теффт бере участь у церемонії передачі обладнання Державній прикордонній службі України у Києві 2012 року.
На світлині зафіксовано, як США надають Україні партію бронеавтомобілів “Хамві” (HMMWV) в рамках військової допомоги Україні у 2015 році.
А на цій – держсекретар США Джон Керрі вітає представників патрульної поліції Києва у 2016 році.
На іншій – Посол США Джеффрі Пайєтт бере участь у “Найбільшому уроці англійської мови” (ініціатива побити світовий рекорд Гіннеса із проведення найбільшого за всі часи уроку англійської мови) під час фестивалю “Дні Америки у Львові” у 2016 році.
На світлині 2016 року зображено тренування українських військових Сил спеціальних операцій в рамках військової допомоги США Україні.
А тут координатор Державного департаменту США у справах допомоги Європі та Євразії Аліна Романовські відвідує цьогоріч Чорнобильську АЕС, щоб ознайомитись із ходом робіт з приведення об’єкта до екологічно безпечного і надійного стану.
На останньому цьогорічному фото підбірки зафіксовано, як Посол США в Україні Марі Йованович здійснює візит в Харків на ПАТ “Турбоатом”, одне з найбільших підприємств світу з проектування та виробництва турбін для електростанцій.