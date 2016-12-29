Дипломатичні відносини України і США за 25 років у фотографіях

Зокрема, на першій архівній світлині зображено момент розміщення державного символу Штатів на фасаді першої будівлі Посольства США в Києві, а також підняття першим послом США в Україні Романом Попадюком офіційного прапора над Посольством.

На іншому фото – Президент США Білл Клінтон у Києві під час свого офіційного візиту до України у 2000 році.

Третє фото було зроблене під час моніторингу виборів в Україні 2002 року, під час якого були присутні Посол США в Україні Карлос Паскуаль і колишня заступниця голови місії ОБСЄ в Україні, а нині посол США Марі Йованович.

Також на знімках присутня державний секретар США Мадлен Олбрайт під час свого офіційного візиту до України у 2003 році.

П’яте фото, зроблене у Вашингтоні 1992 року, демонструє підписання двосторонньої міжурядової угоди Президентом США Джорджем Бушем та Президентом України Леонідом Кравчуком щодо започаткування Корпусу Миру США в Україні.

На наступній світлині – сенатори США Річард Лугар (республіканець, штат Індіана) і Барак Обама (демократ, штат Іллінойс) біля Меморіалу в Бабиному Яру в Києві під час свого офіційного візиту в Україну в 2005 році.

А на цьому фото зафіксована зустріч державного секретаря США Хілларі Клінтон зі студентами Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” у 2010 році.

На фотографії - Президент України Віктор Ющенко вітає Президента США Джоджа Буша у Києві у 2008 році.

А тут сенатор США Джон Маккейн під час концерту гурту Океан Ельзи на Євромайдані у Києві у 2013 році.

Десята світлина зображує візит 2015 року до Києва Саманти Пауер, Посла Сполучених Штатів в Організації Об’єднаних Націй, де вона віддає шану загиблим під час Революції гідності.

На наступному фото зафіксовано, як Посол США Джон Теффт відкриває меморіальну дошку на будівлі колишнього Консульства США в Одесі 2013 року.

На цій світлині зображено американо-українські військові навчання “Сі Бріз” в Одесі 2015 року в рамках щорічних масштабних об’єднаних тренувань, що проводяться в акваторії Чорного моря.

А на цьому фото, датованому 2010 роком, Боббі Макферрін, відомий американський джазовий вокаліст і диригент, слухає гру на бандурі у виконанні відомого українського бандуриста Романа Гриньківа.

А на цій світлині зафіксовано, як європейське командування армії США оновлює дитячий садочок у Старичах, Львівська область, у 2013 році.

На знімку - Анжела Хаклес, американська професійна футболістка-півзахисниця, член національної збірної з жіночого футболу США, разом із Флет Стенлі відвідує стадіон “Шахтар” в Донецьку в рамках програми SportsUnited у 2013 році.

Тут сфотографовано, як американський фолк-гурт “Tumbling Bones” із Портленду виступає на фестивалі “Дні Америки у Вінниці” 2015 року, в рамках програми культурного обміну “Американська музика за кордоном”.

На цій світлині віце-президент США Джо Байден виступає з промовою у Верховній Раді України, Київ 2015 року.

На іншій, датованій 2014 роком, Посол США Джеффрі Пайєтт разом із представниками Посольства США на Майдані Незалежності у столиці України.

А тут Посол США Джон Теффт бере участь у церемонії передачі обладнання Державній прикордонній службі України у Києві 2012 року.

На світлині зафіксовано, як США надають Україні партію бронеавтомобілів “Хамві” (HMMWV) в рамках військової допомоги Україні у 2015 році.

А на цій – держсекретар США Джон Керрі вітає представників патрульної поліції Києва у 2016 році.

На іншій – Посол США Джеффрі Пайєтт бере участь у “Найбільшому уроці англійської мови” (ініціатива побити світовий рекорд Гіннеса із проведення найбільшого за всі часи уроку англійської мови) під час фестивалю “Дні Америки у Львові” у 2016 році.

На світлині 2016 року зображено тренування українських військових Сил спеціальних операцій в рамках військової допомоги США Україні.

А тут координатор Державного департаменту США у справах допомоги Європі та Євразії Аліна Романовські відвідує цьогоріч Чорнобильську АЕС, щоб ознайомитись із ходом робіт з приведення об’єкта до екологічно безпечного і надійного стану.

На останньому цьогорічному фото підбірки зафіксовано, як Посол США в Україні Марі Йованович здійснює візит в Харків на ПАТ “Турбоатом”, одне з найбільших підприємств світу з проектування та виробництва турбін для електростанцій.