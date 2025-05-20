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Дипломатическое подразделение ЕС сократит офисы за рубежом - Politico

Киев • УНН

 • 50 просмотра

ЕС планирует сократить около 10 иностранных делегаций и 100 местных сотрудников из-за изменений приоритетов и сокращения бюджета. Приоритетными станут страны, важные для соблюдения санкций против рф.

Дипломатическое подразделение ЕС сократит офисы за рубежом - Politico

Дипломатическое подразделение ЕС готово сократить около 10 иностранных делегаций и сократить примерно 100 местных сотрудников на фоне сокращения бюджета и более масштабных перестановок, со ссылкой на документ и двух чиновников, знакомых с планами, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В прошлую среду главный дипломат ЕС Кая Каллас представила план реорганизации Европейской службы внешних дел (EEAS) высшим должностным лицам Европейской комиссии. Она получила от них "зеленый свет" на проведение реорганизации, которая будет осуществляться в течение следующих двух лет, заявили чиновники.

По словам первого чиновника, делегации, на которые нацелены сокращения, находятся в странах, где ЕС больше не чувствует сильной заинтересованности в отправке значительного количества дипломатов и сотрудников, таких как Беларусь или Лесото. Приоритеты блока смещаются от помощи в целях развития к достижению стратегических интересов, таких как обеспечение соблюдения санкций или оборонное партнерство с перенаправлением ресурсов на следующие действия, сказал тот же чиновник.

В то время как EEAS не планирует официально закрывать ни одну из своих 144 иностранных делегаций, около 10 будет сокращено до основного персонала, такого как посол и один или два помощника, а местные сотрудники будут постепенно уволены, заявили оба чиновника. В рамках этих изменений некоторые делегации получат больше персонала.

Как отмечается, блок теперь стремится сосредоточиться более узко на стратегических интересах, таких как связь с правительствами, имеющими право голоса в обеспечении соблюдения санкций ЕС против россии. В результате, делегации в странах, которые имеют решающее значение для обеспечения соблюдения санкций, например, тех, которые предоставляют флаги российским судам "теневого флота", могут столкнуться с увеличением численности персонала, по словам одного из людей, которые проинформированы о планах.

Около 100 местных сотрудников, вероятно, будут сокращены в два этапа в 2026 и 2027 годах, сказал второй источник.

Сокращение делегации до основного персонала, который будет работать из дома, а не из офиса ЕС, равнозначно закрытию этих делегаций, добавил этот человек.

Сокращение совпадает с сокращением бюджета, что касается некоторых институтов ЕС. Ранее план по сокращению EEAS, как указано, предусматривал гораздо большие сокращения - до 800 сотрудников.

Эта версия плана, содержание которого будет доведено до сведения ключевых сотрудников в ближайшие дни, согласно новому документу, призывает к более мягким сокращениям. Перестройка обойдется ЕС примерно в 20 миллионов евро в первый год, за которыми последует экономия в 9 миллионов евро в течение трех следующих лет, сказал один из чиновников.

Однако второй чиновник предупредил, что сокращения, выходящие за рамки того, что изложено в плане Каллас, могут назреть в рамках переговоров по долгосрочному бюджету ЕС, многолетнему финансовому рамочному плану.

В более широком смысле сокращение бюджета в ЕС отражает ограниченный аппетит стран-членов к увеличению взносов в брюссельские институты, а также желание высвободить ресурсы для проектов, связанных с обороной, пишет издание.

Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько для Украины19.06.24, 14:36 • 22659 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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