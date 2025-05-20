Дипломатичний підрозділ ЄС скоротить офіси за кордоном - Politico

Дипломатичний підрозділ ЄС готовий скоротити близько 10 іноземних делегацій та скоротити приблизно 100 місцевих співробітників на тлі скорочення бюджету та більш масштабних перестановок, з посиланням на документ та двох чиновників, знайомих з планами, повідомляє Politico, пише УНН.

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Минулої середи головний дипломат ЄС Кая Каллас представила план реорганізації Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) найвищим посадовцям Європейської комісії. Вона отримала від них "зелене світло" на проведення реорганізації, яка буде здійснюватися протягом наступних двох років, заявили урядовці.

За словами першого чиновника, делегації, на які націлені скорочення, перебувають у країнах, де ЄС більше не відчуває сильної зацікавленості у надсиланні значної кількості дипломатів та співробітників, таких як білорусь чи Лесото. Пріоритети блоку зміщуються від допомоги з метою розвитку до досягнення стратегічних інтересів, таких як забезпечення дотримання санкцій або оборонне партнерство з перенаправленням ресурсів на наступні дії, сказав той самий чиновник.

У той час як EEAS не планує офіційно закривати жодну зі своїх 144 іноземних делегацій, близько 10 буде скорочено до основного персоналу, такого як посол і один або два помічники, а місцевих співробітників буде поступово звільнено, заявили обидва чиновники. У межах цих змін деякі делегації отримають більше персоналу.

Як зазначається, блок тепер прагне зосередитись більш вузько на стратегічних інтересах, таких як зв'язок з урядами, які мають право голосу у забезпеченні дотримання санкцій ЄС проти росії. У результаті, делегації в країнах, які мають вирішальне значення для забезпечення дотримання санкцій, наприклад, тих, які надають прапори російським судам "тіньового флоту", можуть зіткнутися зі збільшенням чисельності персоналу, за словами одного з людей, які поінформовані про плани.

Близько 100 місцевих співробітників, імовірно, буде скорочено у два етапи у 2026 та 2027 роках, сказало друге джерело.

Скорочення делегації до основного персоналу, який працюватиме з дому, а не з офісу ЄС, рівнозначне закриттю цих делегацій, додала ця людина.

Скорочення збігається зі скороченням бюджету, що стосується деяких інституцій ЄС. Раніше план зі скорочення EEAS, як вказано, передбачав набагато більші скорочення - до 800 співробітників.

Ця версія плану, зміст якого буде доведено до відома ключових співробітників найближчими днями, згідно з новим документом, закликає до більш м'яких скорочень. Перебудова коштуватиме ЄС приблизно 20 мільйонів євро в перший рік, за якими піде економія у 9 мільйонів євро протягом трьох наступних років, сказав один із чиновників.

Однак другий чиновник попередив, що скорочення, що виходять за межі того, що викладено в плані Каллас, можуть назріти в межах переговорів щодо довгострокового бюджету ЄС, багаторічного фінансового рамкового плану.



У більш широкому сенсі скорочення бюджету в ЄС відображає обмежений апетит країн-членів до збільшення внесків до брюссельських інституцій, а також бажання вивільнити ресурси для проектів, пов'язаних із обороною, пише видання.

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