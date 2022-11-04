Диплом и аттестат в "Дие": Кабмин запустил экспериментальный проект

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"Документ об образовании можно будет сформировать в "Дие". Такие документы будут использоваться вместо и без дополнительного предъявления обычных. Это упростит доступ к образованию и трудоустройству граждан, которые потеряли физические носители из-за войны или по другим причинам. Согласованное с Минреинтеграции решение о реализации экспериментального проекта по формированию и применению документа об образовании сегодня принято на заседании Кабмина", – говорится в сообщении.

Детали

В "Дие" можно будет сформировать документ:

• о базовом среднем образовании;

• о полном общем среднем образовании;

• о профессиональном (профессионально-техническом образовании);

• о профессиональном высшем образовании;

• о высшем образовании (научная степень).

"Для создания заказа на формирование еДокумента и его использование нужно будет установить приложение и пройти электронную идентификацию и аутентификацию. Процесс будет осуществляться автоматически на основании заказа человека", - говорится в сообщении.

В приложении будут отображаться все данные о документе лица, которые содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным QR-кодом.

Напомним

Вскоре в приложении "Дия" можно будет получить электронное извлечение о месте жительства.