Диплом та атестат у "Дії": Кабмін запустив експериментальний проєкт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт щодо формування у застосунку "Дія" документів про освіту. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.
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"Документ про освіту можна буде сформувати в "Дії". Такі єДокументи використовуватимуться замість і без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин. Погоджене з Мінреінтеграції рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту сьогодні ухвалено на засіданні Кабміну", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У "Дії" можна буде сформувати документ:
• про базову середню освіту;
• про повну загальну середню освіту;
• про професійну (професійно-технічну освіту);
• про фахову передвищу освіту;
• про вищу освіту (науковий ступінь).
"Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини", - ідеться у повідомленні.
У застосунку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним QR-кодом.
Нагадаємо
Незабаром у застосунку "Дія" можна буде отримати електронний витяг про місце проживання.