Диплом та атестат у "Дії": Кабмін запустив експериментальний проєкт

Цитата

"Документ про освіту можна буде сформувати в "Дії". Такі єДокументи використовуватимуться замість і без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин. Погоджене з Мінреінтеграції рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту сьогодні ухвалено на засіданні Кабміну", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У "Дії" можна буде сформувати документ:

• про базову середню освіту;

• про повну загальну середню освіту;

• про професійну (професійно-технічну освіту);

• про фахову передвищу освіту;

• про вищу освіту (науковий ступінь).

"Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини", - ідеться у повідомленні.

У застосунку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним QR-кодом.

Нагадаємо

Незабаром у застосунку "Дія" можна буде отримати електронний витяг про місце проживання.