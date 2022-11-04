За 10 секунд і три кліки: в "Дії" можна буде отримати витяг про місце проживання

Деталі

Зараз ця послуга проходить бета-тест. Михайло Федоров повідомив, що вона з'явиться в застосунку вже після наступного оновлення.

Цитата



"Ми працюємо над тим, щоб такої бюрократичної сутності, як "довідка про прописку", взагалі не існувало. А всю інформацію державні органи могли самостійно перевірити в реєстрах. Але поки витяг про місце проживання необхідний для отримання кожної четвертої державної послуги. Наприклад, якщо ви влаштовуєте дитину в садочок або школу, одружуєтесь, відкриваєте рахунок у банку, стаєте на військовий облік або виходите на нову роботу", – зазначив міністр.



Нагадаємо

У застосунку "Дія" можна перевірити на справжність нотаріальний документ з QR-кодом.