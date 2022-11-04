За 10 секунд и три клика: в "Дие" можно будет получить выписку о месте жительства

Детали

Сейчас эта услуга проходит бета-тест. Михаил Федоров сообщил, что она появится в приложении уже после следующего обновления.

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"Мы работаем над тем, чтобы такой бюрократической сущности, как "справка о прописке", вообще не существовало. А всю информацию государственные органы могли самостоятельно проверить в реестрах. Но пока выписка о месте жительства необходима для получения каждой четвертой государственной услуги. Например, если вы устраиваете ребенка в садик или школу, женитесь, открываете счет в банке, становитесь на военный учет или выходите на новую работу", – отметил министр.



Напомним

В приложении "Дия" можно проверить на подлинность нотариальный документ с QR-кодом.