За 10 секунд и три клика: в "Дие" можно будет получить выписку о месте жительства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В скором времени в приложении "Дия" можно будет получить электронную выписку о месте жительства. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Сейчас эта услуга проходит бета-тест. Михаил Федоров сообщил, что она появится в приложении уже после следующего обновления.
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"Мы работаем над тем, чтобы такой бюрократической сущности, как "справка о прописке", вообще не существовало. А всю информацию государственные органы могли самостоятельно проверить в реестрах. Но пока выписка о месте жительства необходима для получения каждой четвертой государственной услуги. Например, если вы устраиваете ребенка в садик или школу, женитесь, открываете счет в банке, становитесь на военный учет или выходите на новую работу", – отметил министр.
Напомним
В приложении "Дия" можно проверить на подлинность нотариальный документ с QR-кодом.