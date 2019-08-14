"Динамо" уволило главного тренера Хацкевича
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Об этом говорится на сайте "бело-синих", передает УНН.
Вместе с белорусским наставником уволен весь тренерский штаб первой команды.
Отмечается, что о том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже.
Стоит отметить, что Хацкевич занял пост главного тренера киевского гранда 2 июня 2017 года. С "Динамо" Хацкевич в качестве тренера завоевал два Суперкубка Украины, но не сумел привести команду к чемпионству во внутренней Лиге, а также к завоеванию Кубка страны.
Напомним, что "Динамо" не смогло пройти в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей, уступив "Брюгге" (0:1, 3:3) и далее продолжит выступления в групповом раунде Лиги Европы.