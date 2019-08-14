"Динамо" звільнило головного тренера Хацкевича
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем. Про це сказано на сайті "біло-синіх", передає УНН.
Разом із білоруським наставником звільнений увесь тренерський штаб першої команди.
Зазначається, що про те, хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше.
Варто відзначити, що Хацкевич обійняв посаду головного тренера київського гранду 2-го червня 2017-го року. З "Динамо" Хацкевич як тренер виборов два Суперкубки України, але не зумів привести команду до чемпіонства у внутрішній Лізі, а також до завоювання Кубку країни.
Нагадаємо, що "Динамо" не змогло пройти в плей-офф Ліги чемпіонів за сумою двох матчів, поступившись "Брюгге" (0:1, 3:3) і далі продовжить виступи в груповому раунді Ліги Європи.