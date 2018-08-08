"Динамо" упустило победу в выездной игре против "Славии"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Киевское “Динамо” с ничьи стартовало в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в выездном противостоянии с чешской “Славией”, передает корреспондент УНН.
На третьей минуте реальный шанс изменить цифры на табло потерял Артем Беседин. Проникающая передача Гармаша нашла Цыганкова, который прострелил на нападающего. Беседин при своей попытке попал в ногу голкиперу.
В заключительной десятиминутке основного времени Цыганков ассистировал на Веньямин Вербича. Словенец получил передачу за спины защитников и разобрался с голкипером. Однако победный результат команде Хацкевича не удалось сохранить.
За прыжок в ноги соперника Томаша Кендзера арбитр назначил пенальти и на 5 компенсированной минуте отличился Хусбауер. Бойко угадал направление полета мяча, но не дотянулся до него — 1:1.
Примечательно, что “Славия” за игру нанесла 23 удара по воротам Бойко, киевляне лишь 8 раз по рамке ворот Колара.
Добавим, ответный пройдет 14 августа в Киеве.