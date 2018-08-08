"Динамо" упустило победу в выездной игре против "Славии"

На третьей минуте реальный шанс изменить цифры на табло потерял Артем Беседин. Проникающая передача Гармаша нашла Цыганкова, который прострелил на нападающего. Беседин при своей попытке попал в ногу голкиперу.

В заключительной десятиминутке основного времени Цыганков ассистировал на Веньямин Вербича. Словенец получил передачу за спины защитников и разобрался с голкипером. Однако победный результат команде Хацкевича не удалось сохранить.

За прыжок в ноги соперника Томаша Кендзера арбитр назначил пенальти и на 5 компенсированной минуте отличился Хусбауер. Бойко угадал направление полета мяча, но не дотянулся до него — 1:1.

Примечательно, что “Славия” за игру нанесла 23 удара по воротам Бойко, киевляне лишь 8 раз по рамке ворот Колара.

Добавим, ответный пройдет 14 августа в Киеве.