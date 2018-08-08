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"Динамо" втратило перемогу у виїзній грі проти "Славії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Київське “Динамо” з нічиї стартувало в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у виїзному протистоянні із чеською “Славією”, передає кореспондент УНН.

На третій хвилині реальний шанс змінити цифри на табло втратив Артем Бесєдін. Проникаюча передача Гармаша знайшла Циганкова, який прострілив на нападника. Бесєдін при своїй спробі влучив в ногу голкіперу.

У заключній десятихвилинці основного часу Циганков асистував на Веньяміна Вербича. Словенець отримав передачу за спини захисників і розібрався з голкіпером. Проте переможний результат команді Хацкевича не вдалося зберегти. За стрибок в ноги суперника Томаша Кендзьора арбітр призначив пенальті і на 5 компенсованій хвилині відзначився Хусбауер. Бойко вгадав напрямок польоту м’яча, але не дотягнувся до нього — 1:1.

Примітно, що “Славія” за гру завдала 23 удари по воротах Бойка, кияни лише 8 разів по рамці воріт Колара.

Додамо, матч у відповідь пройде 14 серпня в Києві.

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