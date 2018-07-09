"Динамо" вырвало ничью в спарринге с бронзовым призером Швейцарии

В первой половине киевляне создали несколько полумоментов, но до реальных угроз воротам швейцарцев дело не доходило. На 58 минуте встречи бразильский новичок “бело-синих” Че Че решился на выстрел с над дальней дистанции, однако точность подвела полузащитника.

В следующей же атаке киевляне пропустили. Голевой выстрел в нижний угол ворот нанес Гретер. Через десять минут “бело-синие” эффектно ответили. Это Бесединиз дальней дистанции направил мяч практически в девятку ворот — 1:1.

Примечательно, что уже сегодня “Динамо” сразится с румынским “Ботошани”.