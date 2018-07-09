"Динамо" вирвало нічию у спарингу з бронзовим призером Швейцарії

У першій половині кияни створили кілька напівмоментів, але до реальних загроз воротам швейцарців справа не доходила. На 58 хвилині зустрічі бразильський новачок “біло-синіх” Че Че наважився на постріл з над дальньої дистанції, проте точність підвела півзахисника.

У наступній же атаці кияни пропустили. Гольовий постріл в нижній кут воріт завдав Гретер. Через десять хвилин “біло-сині” ефектно відповіли. Це Бєсєдініз дальньої дистанції направив м’яч практично в дев’ятку воріт — 1:1.

Примітно, що вже сьогодні “Динамо” змагатиметься із румунським “Ботошані”.