"Динамо" вирвало нічию у спарингу з бронзовим призером Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Київське “Динамо” провело третій контрольний поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Австрії. Гра зі швейцарським “Люцерном” відбулася в Оберперфусі, передає кореспондент УНН.
У першій половині кияни створили кілька напівмоментів, але до реальних загроз воротам швейцарців справа не доходила. На 58 хвилині зустрічі бразильський новачок “біло-синіх” Че Че наважився на постріл з над дальньої дистанції, проте точність підвела півзахисника.
У наступній же атаці кияни пропустили. Гольовий постріл в нижній кут воріт завдав Гретер. Через десять хвилин “біло-сині” ефектно відповіли. Це Бєсєдініз дальньої дистанції направив м’яч практично в дев’ятку воріт — 1:1.
Примітно, що вже сьогодні “Динамо” змагатиметься із румунським “Ботошані”.