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"Динамо" отправилось на первый межсезонный сбор в Испанию

"Динамо" отправилось на первый межсезонный сбор в Испанию

Киев • УНН

 • 11292 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Делегация киевского "Динамо" чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" отправилась в Испанию на первый тренировочный сбор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Из Киева в Испанию полетели не все игроки, некоторые присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье. Из-за проблем с визой с командой не поехал голкипер Георгий Бущан, который присоединится к коллективу чуть позже.

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров вызвал на сбор следующих исполнителей:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Лукьянчук, Тимчик, Бурда, Очигава, Михайличенко;

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ориховский, Шепелев;

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.

Отмечается, что вместе со взрослой командой "Динамо" в Испанию летит и объединенный состав молодежной и юношеских команд. При этом семь игроков молодежного клуба будут работать с основным составом.

Напомним, что тренировочный сбор действующего чемпиона Украины продлится две недели.

Украинские Национальные Новости

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