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"Динамо" вирушило на перший міжсезонний збір в Іспанію

"Динамо" вирушило на перший міжсезонний збір в Іспанію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Делегація київського "Динамо" чартерним рейсом з аеропорту "Бориспіль" вирушила до Іспанії на перший тренувальний збір. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

З Києва до Іспанії полетіли не всі гравці, деякі приєднаються до тренувального табору безпосередньо в Марбельї. Через проблеми з візою з командою не поїхав голкіпер Георгій Бущан, який приєднається до колективу трохи пізніше.

Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров викликав на збір наступних виконавців:

Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;

Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очигава, Михайличенко;

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв;

Нападники: Мораес, Бєсєдін, Яремчук, Гладкий.

Зазначається, що разом із дорослою командою "Динамо" до Іспанії летить й об'єднаний склад молодіжної та юнацьких команд. При цьому сім гравців молодіжного клубу будуть працювати з основним складом.

Нагадаємо, що тренувальний збір чинного чемпіона України триватиме два тижні.

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