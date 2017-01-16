"Динамо" вирушило на перший міжсезонний збір в Іспанію

З Києва до Іспанії полетіли не всі гравці, деякі приєднаються до тренувального табору безпосередньо в Марбельї. Через проблеми з візою з командою не поїхав голкіпер Георгій Бущан, який приєднається до колективу трохи пізніше.

Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров викликав на збір наступних виконавців:

Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;

Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очигава, Михайличенко;

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв;

Нападники: Мораес, Бєсєдін, Яремчук, Гладкий.

Зазначається, що разом із дорослою командою "Динамо" до Іспанії летить й об'єднаний склад молодіжної та юнацьких команд. При цьому сім гравців молодіжного клубу будуть працювати з основним складом.

Нагадаємо, що тренувальний збір чинного чемпіона України триватиме два тижні.