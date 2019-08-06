"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" с новичком сборной Люксембурга

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 88020 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 97502 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128454 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138537 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126899 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128450 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130486 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153169 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151128 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 118457 просмотра
SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

7 марта, 03:39 • 51585 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

7 марта, 04:31 • 89082 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

7 марта, 04:37 • 48718 просмотра
Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

7 марта, 04:43 • 37604 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 88059 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 137979 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 150494 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 209410 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 190067 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 5571 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 121795 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 133304 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 135091 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 139352 просмотра
Актуальное
"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" с новичком сборной Люксембурга

"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" с новичком сборной Люксембурга

Киев  •  УНН

 • 8523 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Делегация киевского "Динамо" отправилась на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против вице-чемпиона Бельгии "Брюгге", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

В Бельгию Александр Хацкевич взял 22-х исполнителей. Среди них и новичок сборной Люксембурга Жерсон Родригес, подписал контракт с "Динамо" только три дня назад.

И так, в Бельгию отправились следующие игроки:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет

Защитники: Виталий Миколенко, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

Также отметим, вчера вечером состоялась пресс-конференция Александра Хацкевича и игрока, а затем "динамовцы" испытали газон стадиона "Ян Брейдель".

Добавим, матч "Брюгге" - "Динамо" начнется 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

Как сообщалось, в случае успеха "Динамо" в раунде плей-офф узнало потенциального соперника.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы