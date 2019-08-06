"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" с новичком сборной Люксембурга
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Делегация киевского "Динамо" отправилась на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против вице-чемпиона Бельгии "Брюгге", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
В Бельгию Александр Хацкевич взял 22-х исполнителей. Среди них и новичок сборной Люксембурга Жерсон Родригес, подписал контракт с "Динамо" только три дня назад.
И так, в Бельгию отправились следующие игроки:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет
Защитники: Виталий Миколенко, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.
Также отметим, вчера вечером состоялась пресс-конференция Александра Хацкевича и игрока, а затем "динамовцы" испытали газон стадиона "Ян Брейдель".
Добавим, матч "Брюгге" - "Динамо" начнется 6 августа в 21:30 по киевскому времени.
Как сообщалось, в случае успеха "Динамо" в раунде плей-офф узнало потенциального соперника.