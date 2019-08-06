"Динамо" відправилося на матч з "Брюгге" з новачком збірної Люксембургу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Делегація київського "Динамо" вирушила на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти віце-чемпіона Бельгії "Брюгге", інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
До Бельгії Олександр Хацкевич узяв 22-х виконавців. Серед них і новачок збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, який підписав контракт із "Динамо" лише три дні тому.
І так, до Бельгії вирушили наступні гравці:
Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет
Захисники: Віталій Миколенко, Йосип Піварич, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський
Форварди: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін.
Також відзначимо, вчора ввечері відбулась прес-конференція Олександра Хацкевича та гравця, а згодом "динамівці" випробували газон стадіону "Ян Брейдел".
Додамо, матч "Брюгге" - "Динамо" розпочнеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.
Як повідомлялося, у разі успіху "Динамо" в раунді плей-офф дізналося потенційного суперника.