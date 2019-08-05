"Динамо" дізналося суперника в раунді плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів, в якому свого суперника дізналося київське "Динамо", передає кореспондент УНН.
"Динамо" і "Брюгге" потрапили до числа сіяних у Шляху представників ліг.
Таким чином переможець пари в раунді плей-офф зустрінеться із переможцем у двоматчевій зустрічі між швейцарським "Базелем" та австрійським ФК "ЛАСК".
В іншій парі "Істанбул Башакшехір"/"Олімпіакос" протистоятиме переможцю пари "Краснодар"/"Порту".
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До вашої уваги пари у Шляху чемпіонів:
"Динамо" Загреб/"Ференцварош" – "Марібор"/"Русенборг"
"Клуж"/"Селтік" – "Славія"
"Янг Бойз" – "Црвєна Звєзда"/"Копенгаген"
"АПОЕЛ"/"Карабах" – "ПАОК"/"Аякс".
Примітно, команди, які програють на даній стадії, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.
Варто відзначити, що перші поєдинки стадії пройдуть 20 і 21 серпня, а у відповідь – 27/28.