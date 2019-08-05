"Динамо" узнало соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором своего соперника узнало киевское "Динамо", передает корреспондент УНН.
"Динамо" и "Брюгге" попали в число сеяных на Пути представителей лиг.
Таким образом победитель пары в раунде плей-офф встретится с победителем в двухматчевой встречи между швейцарским "Базелем" и австрийским ФК "ЛАСК".
В другой паре "Истанбул Башакшехир" / "Олимпиакос" будет противостоять победителю пары "Краснодар"/"Порту".
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Вашему вниманию пары на Пути чемпионов:
"Динамо" Загреб/"Ференцварош" - "Марибор"/"Русенборг"
"Клуж"/"Селтик" - "Славия"
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда"/"Копенгаген"
"АПОЭЛ"/"Карабах" - "ПАОК"/"Аякс".
Примечательно, команды, которые проигрывают на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
Стоит отметить, что первые поединки стадии пройдут 20 и 21 августа, а в ответ - 27/28.