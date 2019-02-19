"Динамо" попало в топ-5 самых молодых команд плей-офф ЛЕ

Киевский клуб со средним возрастом футболистов замкнул первую пятерку. Зато донецкий "Шахтер" в списке занимает 12 место - 26 лет в среднем.

Лидирует в рейтинге бельгийский "Генк", за который выступает украинец Руслан Малиновский. У данного коллектива средний возраст 23,4 года.

Примечательно, что соперник "Шахтера" в 1/16 финала "Айнтрахт" - 9-й (25,2), оппонент "Динамо" "Олимпиакос" - 18-й (26,6).