"Динамо" потрапило до топ-5 наймолодших команд плей-оф ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Київське "Динамо" виявилося в п'ятірці наймолодших команд плей-оф Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на дані "Transfermarkt".
Київський клуб із середнім віком футболістів замкнув першу п’ятірку. Натомість донецький “Шахтар” у списку займає 12 місце — 26 років в середньому.
Лідирує в рейтингу бельгійський “Генк”, за який виступає українець Руслан Малиновський. У даного колективу середній вік 23,4 роки.
Примітно, що суперник “Шахтаря” в 1/16 фіналу “Айнтрахт” — 9-й (25,2), опонент “Динамо” “Олімпіакос” — 18-й (26,6).