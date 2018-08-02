"Динамо" арендовало футболиста "Сантоса"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12929 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 74899 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118591 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126496 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165917 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152229 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140234 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130338 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178889 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118295 просмотра

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"Динамо" арендовало футболиста "Сантоса"

"Динамо" арендовало футболиста "Сантоса"

Киев  •  УНН

 • 13374 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" и бразильский ФК "Сантос" достигли соглашения об аренде 23-летнего бразильского полузащитника Витора Буэно, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Буэно выступать за "Динамо" в течение ближайших двух сезонов - 2018/2019 и 2019/2020. В новом клубе игрок будет соревноваться под 20-м номером на форме.

На профессиональном уровне Буэно дебютировал 25 января 2014 года за "Ботафогу Сан-Паулу" в матче Лиги Паулиста против команды "Паулиста". Всего за два года он провел 11 матчей в чемпионате штата и забил 2 гола.

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В 2015 году Буэно был отдан в аренду "Сантосу" - трехкратному обладателю Кубка Либертадорес и восьмикратному чемпиону Бразилии. В 2016-м 23-летний футболист стал основным игроком команды и забил 10 голов в 33 матчах Серии А, став с "Сантосом" вице-чемпионом Бразилии.

В целом в 2018-м Буэно отыграл за "Сантос" 9 встреч - 5 в чемпионате Бразилии и 4 в Кубке Либертадорес.

Напомним, что ранее состояние ведущего клуба Украины пополнили бразильцы Че Че и Сидклей.

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