"Динамо" арендовало футболиста "Сантоса"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" и бразильский ФК "Сантос" достигли соглашения об аренде 23-летнего бразильского полузащитника Витора Буэно, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
Буэно выступать за "Динамо" в течение ближайших двух сезонов - 2018/2019 и 2019/2020. В новом клубе игрок будет соревноваться под 20-м номером на форме.
На профессиональном уровне Буэно дебютировал 25 января 2014 года за "Ботафогу Сан-Паулу" в матче Лиги Паулиста против команды "Паулиста". Всего за два года он провел 11 матчей в чемпионате штата и забил 2 гола.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определились арбитры матча "Динамо" - "Шахтер"
В 2015 году Буэно был отдан в аренду "Сантосу" - трехкратному обладателю Кубка Либертадорес и восьмикратному чемпиону Бразилии. В 2016-м 23-летний футболист стал основным игроком команды и забил 10 голов в 33 матчах Серии А, став с "Сантосом" вице-чемпионом Бразилии.
В целом в 2018-м Буэно отыграл за "Сантос" 9 встреч - 5 в чемпионате Бразилии и 4 в Кубке Либертадорес.
Напомним, что ранее состояние ведущего клуба Украины пополнили бразильцы Че Че и Сидклей.