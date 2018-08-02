"Динамо" арендовало футболиста "Сантоса"

Буэно выступать за "Динамо" в течение ближайших двух сезонов - 2018/2019 и 2019/2020. В новом клубе игрок будет соревноваться под 20-м номером на форме.

На профессиональном уровне Буэно дебютировал 25 января 2014 года за "Ботафогу Сан-Паулу" в матче Лиги Паулиста против команды "Паулиста". Всего за два года он провел 11 матчей в чемпионате штата и забил 2 гола.

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В 2015 году Буэно был отдан в аренду "Сантосу" - трехкратному обладателю Кубка Либертадорес и восьмикратному чемпиону Бразилии. В 2016-м 23-летний футболист стал основным игроком команды и забил 10 голов в 33 матчах Серии А, став с "Сантосом" вице-чемпионом Бразилии.

В целом в 2018-м Буэно отыграл за "Сантос" 9 встреч - 5 в чемпионате Бразилии и 4 в Кубке Либертадорес.

Напомним, что ранее состояние ведущего клуба Украины пополнили бразильцы Че Че и Сидклей.