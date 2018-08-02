"Динамо" орендувало футболіста "Сантоса"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Віце-чемпіон України київське "Динамо" та бразильський ФК "Сантос" досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено, інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Буено виступатиме за "Динамо" протягом найближчих двох сезонів – 2018/2019 та 2019/2020. У новому клубі гравець змагатимуться під 20-м номером на формі.
На професійному рівні Буено дебютував 25 січня 2014 року за "Ботафогу Сан-Паулу" в матчі Ліги Пауліста проти команди "Пауліста". Усього за два роки він провів 11 матчів у чемпіонаті штату і забив 2 голи.
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У 2015 році Буено був відданий в оренду до "Сантосу" - триразового володаря Кубка Лібертадорес та восьмиразового чемпіона Бразилії. У 2016-му 23-річний футболіст став основним гравцем команди і забив 10 голів у 33 матчах Серії А, ставши з "Сантосом" віце-чемпіоном Бразилії.
В цілому у 2018-му Буено відіграв за "Сантос" 9 зустрічей – 5 у чемпіонаті Бразилії та 4 у Кубку Лібертадорес.
Нагадаємо, що раніше стан провідного клубу України поповнили бразильці Че Че і Сідклей.