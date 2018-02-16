"Динамо" на выезде сыграло вничью с "АЕК" в матче плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На стадионе “Спирос Луис” состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между афинским “АЕК” и киевским “Динамо”, передает корреспондент УНН.
На старте дальним ударом бразильца Гало греки проверили на бдительность нашего вратаря Дениса Бойко, парировал мяч. Уже на 19 минуте длинный пас со своей половины дошел до Гонсалес, который на скорости избавился от защитника, ворвался в штрафную по лицевой и отдал результативный пас низом на Виктора Цыганкова. Полузащитник на скорости вбежал в штрафную греков и пробил кипера хозяев.
Однако соблюсти победный счет команде Александра Хацкевича не удалось. На 80 минуте Хачериди нарушил правила у своей штрафной и после розыгрыша стандарта навес Христодулопулоса завершился голом Айдаревича. Отметим ошибку при выходе ворот новичка “бело-синих” голкипера Дениса Бойко — 1:1.
Таким образом, афинский коллектив уже четыре раза из шести последних домашних поединков сыграл вничью.
Отметим, что украинский защитник “АЕК” Дмитрий Чигринский провел весь поединок на скамейке запасных.
Добавим также, ответный матч пройдет 22 февраля на НСК “Олимпийский”.