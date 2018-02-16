"Динамо" на виїзді зіграло внічию з "АЕКом" у матчі плей-оф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На стадіоні “Спірос Луїс” відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між афінським “АЕКом” та київським “Динамо”, передає кореспондент УНН.
На старті дальнім ударом бразильця Гало греки перевірили на пильність нашого воротаря Дениса Бойко, який парирував м’яч. Вже на 19 хвилині довгий пас зі своєї половини дійшов до Дерліса Гонсалеса, який на швидкості позбувся від захисника, увірвався до штрафної по лицьовій та віддав результативний пас низом на Віктора Циганкова. Півзахисник на швидкості вбіг у карну зону греків та пробив кіпера господарів.
Однак дотримати переможний рахунок команді Олександра Хацкевича не вдалося. На 80 хвилині Хачеріді порушив правила біля власного штрафного і після розіграшу стандарту навіс Христодулопулоса завершився голом Айдаревіча. Відзначимо помилку при виході воріт новачка “біло-синіх” голкіпера Дениса Бойка — 1:1.
Таким чином, афінський колектив вже чотири рази із шести останніх домашніх поєдинків зіграв унічию.
Зазначимо, що український захисник “АЕКу” Дмитро Чигринський провів увесь поєдинок на лаві запасних.
Додамо також, матч-відповідь пройде 22-го лютого на НСК “Олімпійський”.